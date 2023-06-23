"Технополис "Москва" зарегистрировал первого резидента площадки "Руднево"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работающая на территории площадки "Руднево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" компания "ВИП-Камилла" получила статус резидента. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"Сегодня на площадке "Руднево" уже размещается 16 компаний, большая часть из которых являются производителями беспилотных авиасистем. "ВИП-Камилла" стала первым резидентом шестой площадки ОЭЗ "Технополис "Москва", – рассказал чиновник.

Он добавил, что в этом году город заключил с предприятием офсетный контракт на поставку медицинского абсорбирующего белья. Компания вложит в проект 417 миллионов рублей и создаст 74 новых рабочих места. В первый год она выпустит более 100 миллионов единиц продукции, а в последующие годы увеличит этот показатель до 200 миллионов.

Отмечается, что площадка "Руднево" готовится к получению статуса свободной таможенной зоны. Сейчас там идут соответствующие работы, в частности устанавливаются системы охраны и видеонаблюдения. После их завершения "ВИП-Камилла" сможет приступить к монтажу технологических линий для выпуска подгузников. В августе, как ожидается, компания выпустит первую партию продукции.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2023 года суммарная выручка резидентов "Технополиса "Москва" составила 18,7 миллиарда рублей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Больше всего заработали предприятия, занимающиеся фармацевтикой и медицинскими технологиями, – 8,4 миллиарда рублей.

