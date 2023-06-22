Выручка компаний "Технополиса "Москва" увеличилась втрое с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период с января по март этого года компании – резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" заработали 18,7 миллиарда рублей, что более чем втрое превышает показатель прошлого года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" имеют около 90 компаний. В первом квартале этого года они реализовали высокотехнологичную продукцию на 18,7 миллиарда рублей. В 2022 году за аналогичный период объем выручки предприятий составил шесть миллиардов рублей, а в 2021 – 5,6 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр.

На базе технополиса компании работают в шести различных направлениях. Среди них в том числе фармацевтика, программное обеспечение, нанотехнологии, микроэлектроника и другие. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, больше всего с начала года заработали предприятия, занимающиеся фармацевтикой и медицинскими технологиями.

"Они реализовали продукцию на сумму 8,4 миллиарда рублей, что в шесть раз превышает показатели прошлого года и в 23 раза – 2021-го. Такой динамике способствовало наращивание производственных мощностей и обеспечение стабильного спроса", – уточнил Овчинский.

Отмечается, что с резидентами ОЭЗ город заключает офсетные контракты. Компаниям это дает возможность развивать производство, обеспечивает сбыт их продукции. Выгода столицы же заключается в развитии промышленности и закрытии потребности в социально значимых товарах. Так, сейчас с предприятиями из сферы медицины заключили семь контрактов, по которым город получил лекарства, медизделия, а также комплектующие медоборудования.

Что касается компаний, специализирующихся на микроэлектронике и робототехнике, то их в "Технополисе "Москва" насчитывается свыше 30. С января по март их выручка составила 6 миллиардов рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, рассказал гендиректор технополиса Геннадий Дегтев.

Ранее сообщалось, что Москва с прошлого года без аукциона передала застройщикам в аренду свыше 220 гектаров земли для строительства образовательных, спортивных, деловых и иных объектов в рамках реализации программы масштабных инвестиционных проектов. Всего с застройщиками было заключено 111 договоров.

