Москвичам рассказали, какие соглашения столица подписала на ПМЭФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы заключил 16 соглашений, направленных на развитие промышленности и создание более комфортной среды в столице в рамках прошедшего ПМЭФ-2023.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с городом теперь сотрудничают крупные производители, девелоперы, финансовые организации, федеральные и региональные ведомства.

"Мы также провели более 10 мероприятий с экспертами по вопросам обмена опытом в сфере привлечения инвестиций, управления ресурсами, реализации городских программ, проектов и развития механизмов государственно-частного партнерства", – отметил он.

По его словам, одним из востребованных и приоритетных направлений промышленности города стала отрасль по проектированию и созданию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны могут помочь в работе сельхозпроизводителям, логистам и другим предприятиям, представляющим различные сферы.

На ПМЭФ-2023 правительство Москвы подписало соглашение с одним из крупнейших в РФ IT-холдингов "Т1". Отмечается, что к концу этого года компания должна запустить тестовое производство БПЛА в индустриальном парке "Руднево".

"Московская техническая школа" сможет подготовить на своей базе кадры, которые будут учиться по направлению "Беспилотный транспорт", для этого столица подписала соглашение с компанией "Иннопрактика", что в том числе позволит реализовывать проекты, направленные на знания и навыки в этой отрасли.

Еще одно соглашение, подписанное в рамках форума, направлено на создание в столице фармацевтического предприятия, выпускающего востребованные лекарственные препараты. Документ был заключен с компанией "Промомед".

"В проект вложат около 4,3 миллиарда рублей инвестиций. На первом этапе мощность опытно-производственного участка составит примерно 250 тысяч флаконов лекарственных препаратов в год, при этом планируется создать более 400 рабочих мест", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, производство с лабораториями, опытно-производственным участком для разработки новейших препаратов и другими необходимыми помещениями будет возведено на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Проект позволит обеспечить выпуск аналогов зарубежных препаратов для лечения серьезных заболеваний и создаст солидную технологическую базу для разработки и выпуска сверхновых отечественных оригинальных препаратов, подчеркнул Овчинский.

Аптечная сеть "Ригла", ПАО "Газпром Автоматизация" и ООО "Газпромтранс" в рамках соглашения присоединились к национальному проекту "Производительность труда" в столице.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, это позволит компаниям внедрить инструменты, которые минимизируют временные и трудовые затраты на производствах и компаниях. Сэкономленные ресурсы они смогут использовать для внутреннего инвестирования.

Также в рамках форума было подписано соглашение с Тверской областью о создании межрегиональных промышленных туристических маршрутов.

Дополнительную поддержку смогут получить два концессионных проекта, направленных на создание двух заводов по термической обработке илового осадка сточных вод в составе Курьяновских и Люберецких очистных сооружений и объектов по удалению из сточных вод соединений азота и фосфора на Люберецких очистных сооружениях.

Договоры о комплексном развитии территорий (КРТ), подписанные столицей совместно с ООО "Комбинат инновационных технологий – МонАрх" и ООО "Специализированный застройщик "Артстрой", позволят заняться реализацией жилых и общественных объектов на территории ТиНАО и возведением жилого квартала с сопутствующей инфраструктурой на участках № 17 и 18 бывшей промзоны Вагоноремонт.

Помимо этого, по словам Ефимова, на ПМЭФ обсуждалась эффективность бюджетной политики. Заммэра подчеркнул, что каждый рубль из бюджета помогает столице привлечь два-три рубля частных инвестиций, а вложения в транспорт приносят еще больше средств.

Высокие доходы Москвы связаны с тем, что город тратит около 40% бюджета на развитие, отметил он.

В рамках форума также сообщили о создании в Москве ESG-ренкинга городов и регионов Евразийского экономического союза. Ренкинг позволит оценить эффективность работы органов власти в вопросах реализации принципов ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление. – Прим. ред.).

Ранее Сергей Собянин заявлял, что за 10 лет показатель инвестиций в основной капитал Москвы увеличился в пять раз. После объявления результатов прошедшего ПМЭФ-2023 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ объявил свои результаты.

По его словам, в лидерах оказались Москва, Республика Татарстан, Московская, Нижегородская и Тюменская области, а регионом № 1 по привлекательности инвестклимата стала Москва.



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