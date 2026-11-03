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03 ноября, 14:46

Происшествия

Роспотребнадзор начал расследование после смерти девочки от инфекции в Татарстане

Фото: MAX/"SHOT ПРОВЕРКА"

Управление Роспотребнадзора по Татарстану начало расследование после смерти девочки от менингококковой инфекции и приступило к вакцинации контактных лиц. Об этом сообщили в ведомстве.

Среди людей, контактировавших с умершей в Бугульме девочкой, заболевших менингококковой инфекцией не выявлено. Вакцинация контактных лиц уже проводится, отметили в Роспотребнадзоре.

Согласно предварительному диагнозу Лениногорской ЦРБ, у девочки была форма менингококковой инфекции – менингококцемия с молниеносным течением, осложнившаяся синдромом Уотерхауса – Фридериксена. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Вероятно, девочка заразилась при контакте с другим ребенком или носителем бактерии, рассказал изданию "Абзац" врач общей практики Денис Прокофьев.

"Это могли быть детский сад, школа, любые контакты со сверстниками, детский лагерь. Нет какой-то четкой локализации, где передается менингит. Если идет вспышка менингита, она возникает в какой-то изолированной группе. Скорее всего, кто-то привез инфекцию в лагерь", – предположил Прокофьев.

Для защиты от инфекции врач рекомендовал вакцинацию и своевременное обращение за медицинской помощью. По его словам, наибольшую опасность менингококковая инфекция представляет для детей. Особое внимание нужно уделять высокой температуре, сильной головной боли и скованности затылочных мышц, а также не запускать хронические воспалительные заболевания.

"Нужно прививаться, не допускать наличия в организме хронических очагов воспаления", – подчеркнул Прокофьев.

О смерти ребенка стало известно 3 ноября. Девочка отдыхала в лагере имени Д. А. Губина в Бугульме. 1 ноября она обратилась в медпункт с жалобой на головную боль, при осмотре у нее выявили температуру 39,4 градуса. Вечером того же дня родители забрали ребенка. 2-го числа они вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали, вечером она умерла.

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