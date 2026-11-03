Местные власти окажут помощь семье девочки, умершей от менингококка в Татарстане

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Семья девочки, скончавшейся в Татарстане от менингококковой инфекции, получит помощь от властей Бугульминского района. Об этом сообщил его глава Дамир Фаттахов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным министерства по делам молодежи Татарстана, ребенок отдыхал в лагере имени Губина в Бугульме. 1 ноября девочка пришла в медпункт с жалобой на головную боль, при осмотре у нее также обнаружили высокую температуру – 39,4 градуса. Вечером того же дня родители забрали ее домой.

В понедельник, 2 ноября, родители вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали, но вечером она умерла.

Предварительный диагноз, по информации Лениногорской центральной районной больницы (ЦРБ), – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса – Фридериксена, менингококкемия. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

О том, что ребенок умер, стало известно во вторник, 3 ноября. Всех участников смены в лагере взяли под наблюдение управление Роспотребнадзора по Татарстану и Бугульминская центральная районная больница. Детей из отряда умершей девочки должны вакцинировать.

Помимо этого, из отзывов в Сети следует, что родители детей, отдыхавших в лагере имени А. Д. Губина, жаловались на плохие бытовые условия. Пользователи утверждали, что полноценный досуг детям не обеспечивали. Согласно данным родителей, вожатых набирали по объявлениям, а мероприятия в основном не проводились. Воспитанники чаще всего проводили время на спортивном поле или в беседке.

