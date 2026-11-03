Родители жаловались на плохие бытовые условия в лагере в Бугульме, где заболела девочка

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Родители детей, отдыхавших в лагере имени А. Д. Губина в татарстанской Бугульме, жаловались на плохие бытовые условия. Это происходило еще до смерти 12-летней школьницы от тяжелой инфекции, свидетельствуют опубликованные в Сети отзывы.

Пользователи утверждали, что полноценного досуга детям не обеспечивали. Вожатых, по данным родителей, набирали по объявлениям, а мероприятия в основном не проводились. Воспитанники чаще находились на спортивном поле или в беседке.

Кроме того, в отзывах говорится, что вожатые кричали на детей либо вообще не следили за ними. Родителям, которые пытались выяснить ситуацию, отвечали грубо или формально. Порой связаться с сотрудниками лагеря было невозможно.

Также родители сообщали о скудном питании и небольших порциях еды. Постельное белье, по их словам, было с желтыми пятнами. В комнатах стояла духота, поскольку на окнах не было ручек.

В одном из отзывов говорится, что сотрудники лагеря якобы пили алкоголь на рабочем месте, курили вейпы и нецензурно выражались в присутствии детей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане девочка скончалась от молниеносной формы менингококковой инфекции.

Сначала отдыхавшая в детском лагере девочка обратилась в медпункт, где у нее выявили температуру 39,4 градуса. В тот же день родители забрали ребенка домой. Девочку доставили в инфекционное отделение детской больницы, а затем экстренно перевели в реанимацию.

Несмотря на медпомощь, ребенок скончался. Все участники смены в лагере взяты под наблюдение управлением Роспотребнадзора по Татарстану и Бугульминской центральной районной больницей. Дети, находившиеся в одном отряде с погибшей, подлежат вакцинации.

