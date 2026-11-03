Юрист Шайдуллина напомнила о двойной оплате за переработки в предпраздничный день

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Переработка в предпраздничный день по закону должна оплачиваться в повышенном размере или компенсироваться дополнительным временем отдыха. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она напомнила: в связи с тем, что 4 ноября отмечается государственный праздник, День народного единства, 3-го числа рабочий день сокращается на один час.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Работа свыше этого времени будет считаться сверхурочной, а она оплачивается по правилам, установленным статьей 152 ТК РФ. Первые 2 часа – не менее чем в полуторном размере, последующие – не менее чем в двойном.

Вместо повышенной оплаты сверхурочного труда работник может выбрать дополнительное время отдыха. Оно должно быть не меньше количества часов переработки, отметила юрист.

"Однако надо понимать, что привлечение к сверхурочной работе возможно только с письменного согласия сотрудника. Соответственно, если такого согласия нет и приказ о привлечении к работе сверх нормы в предпраздничный день в организации не выпускался, рассчитывать на повышенную оплату труда безосновательно", – подчеркнула Шайдуллина.

В этом случае, даже если работник просидит на рабочем месте допоздна, это будет считаться его личной инициативой, предупредила эксперт.

Ранее эксперт предупредила, что работника вправе будут вызвать на работу в праздничный день, 4 ноября, даже без его согласия, если необходимо устранять последствия производственной аварии или катастрофы. Полный запрет на работу в выходные дни действует только в отношении беременных и несовершеннолетних.