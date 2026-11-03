Юрист Шайдуллина напомнила о двойной оплате за переработки в предпраздничный день

03 ноября, 15:25Общество
Фото: depositphotos/Fascinadora
Переработка в предпраздничный день по закону должна оплачиваться в повышенном размере или компенсироваться дополнительным временем отдыха. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.
Она напомнила: в связи с тем, что 4 ноября отмечается государственный праздник, День народного единства, 3-го числа рабочий день сокращается на один час.
Вместо повышенной оплаты сверхурочного труда работник может выбрать дополнительное время отдыха. Оно должно быть не меньше количества часов переработки, отметила юрист.
"Однако надо понимать, что привлечение к сверхурочной работе возможно только с письменного согласия сотрудника. Соответственно, если такого согласия нет и приказ о привлечении к работе сверх нормы в предпраздничный день в организации не выпускался, рассчитывать на повышенную оплату труда безосновательно", – подчеркнула Шайдуллина.
В этом случае, даже если работник просидит на рабочем месте допоздна, это будет считаться его личной инициативой, предупредила эксперт.
Ранее эксперт предупредила, что работника вправе будут вызвать на работу в праздничный день, 4 ноября, даже без его согласия, если необходимо устранять последствия производственной аварии или катастрофы. Полный запрет на работу в выходные дни действует только в отношении беременных и несовершеннолетних.