Пожар произошел в магазине на Тверском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло в магазине на первом этаже жилого дома на Тверском бульваре в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами пожар оперативно ликвидирован", – заявили в пресс-службе, уточнив, что никто не пострадал.

Как добавил представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости, пожар, предварительно, произошел в магазине музыкальных инструментов.

Ранее в Ленинградской области произошел пожар в здании коррекционной школы-интерната. Речь идет о ГКОУ ЛО "Ефимовская коррекционная школа-интернат" в поселке Ефимовском. Задымление обнаружили на третьем этаже. Из учреждения эвакуировали 52 человека, включая 48 детей. Погибших и пострадавших нет.