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03 ноября, 15:10

Шоу-бизнес

Телеведущая Борисова заявила, что отозвала заявление из-за жалости к дочери

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова впервые объяснила, почему забрала заявление из полиции против дочери, похитившей у нее крупную сумму. В беседе с Общественной службой новостей она заявила, что посчитала правильным разрешить ситуацию самостоятельно.

По словам Борисовой, после инцидента правоохранители действительно обнаружили отпечатки пальцев Полины на комоде, где телеведущая хранила сбережения. Украденная сумма составила не менее 120 тысяч рублей. Женщина заявила, что деньги дочь планировала потратить на съем жилья.

"Меня отговорили полицейские пускать в ход это дело, потому что поступок дочери тянул на реальный срок – лишение свободы сроком до пяти лет", – пояснила ведущая.

Она добавила, что в итоге пожалела наследницу и решила отозвать заявление. Борисова уточнила, что на это есть всего три дня после подачи документа.

"Если бы я не приостановила процесс, то даже не хочу рассказывать, что было бы дальше. Папа в очередной раз спас дочь, потому что она сама не шла на контакт со мной", – заключила Борисова.

Ранее Борисова заявила, что не считает свою дочь идеальной, добавив, что "есть дети и получше". Девушка прокомментировала это заявление, отметив, что воспринимает характер матери с пониманием и не держит на нее зла. Также она подчеркнула, что не принимает близко к сердцу резкие высказывания телеведущей.

Также дочь Борисовой жаловалась, что мать чуть ли не круглосуточно обзывает ее "кабанихой" из-за веса. При этом сама она заявляла, что ей нравится, как она выглядит.

Полина родилась в 2007 году в семье Борисовой и предпринимателя Максима Аксенова. Позже брак распался, девочка осталась с матерью. Через несколько лет телеведущая столкнулась с алкогольной зависимостью, поэтому в 2017-м девочка переехала жить к отцу. Но вскоре школьница вернулась к матери из-за проблем с одноклассниками.

В феврале 2019 года произошел очередной скандал: Борисова наказала дочь за неуместное поведение и урезала карманные расходы. В ответ подросток собрала вещи и ушла из дома.

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