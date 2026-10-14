Дочь Даны Борисовой обвинила мать в избиении и попытке выгнать из дома

Дочь Даны Борисовой Полина утверждает, что мать систематически жестоко избивает ее и не пускает в квартиру, где проживает девушка. Подробности – в материале Москвы 24.

"Делает это жестоко и с удовольствием"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/poxenovaaa

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина сообщила в личном блоге, что конфликт с матерью перерос в драку и попытку лишить 19-летнюю девушку жилплощади.





Полина Борисова дочь телеведущей Даны Борисовой Я так устала. Просто хочу, чтобы все знали правду. Мама систематически меня избивает, делает это жестоко и с огромным удовольствием. Рассказывает всем родственникам, что это она боится меня, хотя максимум, что я делала, – это держала ее, когда она нападала.

По словам Полины, мать запирает двери квартиры изнутри, а полиция ничем не может помочь.

"Я стараюсь встать на ноги: учиться, поступить в университет и так далее, но она просто вставляет мне палки в колеса. Я не понимаю, как можно настолько ненавидеть своего единственного ребенка", – отметила девушка.

Также Полина подробно рассказала о причинах очередной драки в разговоре с изданием Super. По ее версии, в один из дней ей стало плохо и она решила поинтересоваться у матери, не вызвать ли ей скорую помощь. Дана в ответ якобы попросила дочь не беспокоить ее, так как она занята просмотром сериала.

Девушка обиделась и пригрозила ей также ответить на просьбу подать стакан воды, когда та будет пенсионеркой. В итоге врачи оказали Полине помощь и попросили ее отдохнуть.





Полина Борисова дочь телеведущей Даны Борисовой У нас двухкомнатная квартира, в моей комнате был ремонт, поэтому меня скорая попросила лечь, я легла на ее кровать. Она не была против, сама сидела на кухне, ее комната была свободна. Только меня скорая прокапала, я лежу на кровати, слышу, что дверь за скорой закрывается, они ушли. Тут же влетает моя мама в комнату и начинает меня избивать.

Полина отметила, что у матери есть опыт занятия боксом, поэтому удары она наносила серьезные. Дочь прижала ее к стене, и только после этого Дана успокоилась. После инцидента телеведущая отказалась впускать ее домой.

"Проблема в том, что я действительно не прописана в этой квартире, потому что это апартаменты, там никто не прописан, там вообще нельзя прописаться", – рассказала Полина.

Также дочь телеведущей поделилась, что Дана якобы грубо общается с собственной матерью и не поддерживает пенсионерку, которая живет на зарплату фармацевта в маленьком городе.

"Мама не то что деньгами не помогает своей маме, которая уже в восьмом десятке, а наоборот, у старенькой бабушки просит сама денег себе, потому что такая вот она", – заключила Полина.

Называла "кабанихой"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/danaborisova_official

Однако сама Дана Борисова в беседе с Общественной службой новостей отвергла обвинения дочери, назвав Полину лгуньей.





Дана Борисова телеведущая Мы могли во время скандалов как-то потолкать друг друга, но я никогда ее не избивала. Ей 19 лет уже, она совершеннолетняя. Если Полине что-то не нравится, то она может съехать и жить отдельно, или я ее сама выставлю.

По мнению звезды, такими методами ее дочь пытается пропиарить себя и привлечь как можно больше внимания.

Ранее Дана Борисова заявила в одном из интервью, что не считает Полину идеальной, добавив, что "есть дочери и получше". Девушка прокомментировала это заявление, отметив, что воспринимает характер матери с пониманием и не держит на нее зла. Также она подчеркнула, что не принимает близко к сердцу резкие высказывания телеведущей.

"Я считаю, от родителей зависят отношения с ребенком. Ты же знаешь мою маму, она у меня такая интересная, как на нее можно обидеться", – добавила она.

Также в личном блоге Полина жаловалась, что мать чуть ли не круглосуточно обзывает ее "кабанихой" из-за веса.

"А мне нравится, как я выгляжу, у меня нет ожирения или чего-то такого", – писала Полина.

Скандалы на фоне зависимости

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/poxenovaaa

Полина родилась в 2007 году в семье телеведущей Даны Борисовой и предпринимателя Максима Аксенова. Позже брак распался, и девочка осталась с матерью. Через несколько лет звезда столкнулась с алкогольной зависимостью, и в 2017-м Полина переехала жить к отцу. Но вскоре школьница вернулась к Борисовой из-за проблем с одноклассниками.

В феврале 2019 года произошел очередной семейный скандал: Дана наказала дочь за неуместное поведение и урезала карманные расходы. В ответ подросток собрала вещи и ушла из дома. По данным СМИ, на фоне сложных отношений в семье Полина пыталась покончить с собой.

Будучи несовершеннолетней, Полина перенесла сразу несколько пластических операций с разрешения матери: увеличение губ, инъекции препарата для похудения, скульптурирование нижней челюсти с помощью филлеров и ринопластику. В 2025-м Полина увеличила грудь, после чего столкнулась с хейтом в Сети.

