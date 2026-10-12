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13 октября, 17:32

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Любовь Успенская прокомментировала разрыв помолвки дочери с женихом

"Надеюсь, еще помирятся": Успенская рассказала о расставании дочери с женихом

Дочь Любови Успенской Татьяна разорвала помолвку с возлюбленным, искусствоведом Артемом Москвиным, сообщили СМИ. Королева шансона подтвердила, что молодые поссорились, однако выразила надежду на скорое примирение. Подробности – в материале Москвы 24.

"У меня были большие надежды"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/pacha_tati

СМИ и фолловеры заподозрили дочь Любови Успенской, 36-летнюю Татьяну Плаксину, в расставании с женихом, 22-летним искусствоведом Артемом Москвиным. Подобные предположения появились из-за того, что художница удалила все совместные фотографии с возлюбленным из своих аккаунтов в соцсетях.

Сама Успенская не стала отрицать, что у молодых не все гладко в отношениях, сообщает "Общественная служба новостей".

У меня были большие надежды. Но в жизни так бывает. Надеюсь, что ребята еще помирятся. Время все расставит на свои места, поэтому забегать вперед не хочу. Есть шанс, что это временный конфликт и они снова будут вместе.
Любовь Успенская
певица

Певица не раскрыла причину конфликта дочери с возлюбленным. При этом сама Татьяна пока никак не прокомментировала возможное расставание, однако в ее соцсетях успел засветиться другой молодой человек. Визажист Алим Сакалов выложил совместное селфи с ней, прикрепив ссылку на страницу Плаксиной и сопроводив ее эмодзи сердца. Татьяна сделала репост снимка.

При этом всего месяц назад Москвин оказался в центре крупного скандала. Вместе с возлюбленной они провели прямой эфир в соцсетях, во время которого зрители присылали комментарии. Зачитывая некоторые из них, Артем не смог сдержать эмоций и обрушил на авторов нецензурную брань и оскорбления.

Пользователи Сети раскритиковали поведение искусствоведа и посочувствовали Татьяне. При этом Успенская не осталась в стороне и тоже прокомментировала ситуацию.

"Если он не перестанет себя так вести, я его уволю с должности будущего зятя!" – в шутку сказала певица изданию "СтарХит", дав понять, что подобное поведение не одобряет.

Несмотря на шуточный тон, уже тогда звезда с осторожностью говорила о возможном будущем бракосочетании дочери.

"Подождите! Артем, может быть, и не подойдет нам. Пусть он еще докажет. Брак – это такое серьезное дело. Он достойный парень. Даже взрослых мужчин таких нет. Я хочу, чтобы они сохранили отношения", – отметила певица.

"Вот такой он мальчик"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/artemmoskvinart

Ранее Любовь Успенская не скрывала восторга по отношению к избраннику дочери. Об отношениях пары стало известно в июле 2026-го. Впоследствии Татьяна заявила, что влюбилась в Артема с первого взгляда.

При этом знаменитая мать художницы положительно оценила выбор дочери. Она охарактеризовала Москвина как "умного, образованного, не по годам эрудированного" и "очень хорошего парня".

Я этого мальчика очень полюбила. Он никогда не придет в дом, чтобы не принести корзину цветов мне, Тане, а также домработнице. Вот такой он мальчик.
Любовь Успенская
певица

Отношения пары развивались стремительно, Москвин помогал Татьяне и в работе: участвовал в организации квартирников и выставок ее картин. В августе Любовь Успенская говорила, что парень перебрался в их особняк.

"Мы все живем в огромном доме с 16 комнатами. У каждого есть свой угол. И в таком совместном проживании я не вижу никаких сложностей. Мой будущий зять – отличный парень: умный, талантливый, ученый, а самое главное – очень любит меня и Таню", – сказала она.

В сентябре звезда также раскрыла, что Москвин сделал ее дочери предложение.

"Нас бросили как дворовых собак"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/044

При этом еще один публичный скандал разгорелся вокруг Успенской и ее дочери параллельно со слухами о проблемах в личной жизни Татьяны. 9 октября в прессе появилась информация, что концерт в Саратове, на котором должна была выступить и певица, и ее дочь, внезапно отменен. По данным СМИ, зрители узнали об этом, только когда пришли на площадку.

Успенская объяснила форс-мажор логистическими ошибками, сообщает "Газета.ру".

Изначально была информация о том, что время в пути между городами занимает около 2 часов. На деле оказалось, что в дороге нужно было провести часов 6, а то и больше. А еще концерты стоят в расписании практически ежедневно, без перерывов на восстановление сил, мы просто не успевали добраться, у меня не было другого выбора.
Любовь Успенская
певица

Однако визажист знаменитости Алим Сакалов заявил, что дело было вовсе не в организации.

"Лучше организаторов в стране нет, помогали, всегда все на высоте было. Спасибо, Саратов, за теплые воспоминания", – высказался визажист.

Он обвинил певицу в неподобающем отношении к собственной команде, которая также не знала об отмене выступления, прибыла в Саратов заранее и осталась без обратных билетов. По словам Сакалова, он купил билет за свой счет, а музыканты "лежали в аэропорту на полу" всю ночь и половину следующего дня.

Нас всех бросили, как дворовых собак, в Саратове, и никто даже не извинился.
Алим Сакалов
стилист, визажист

Он также намекнул, что к инциденту могла иметь отношение дочь певицы.

"Свою дочь так бросайте на произвол в чужом городе, а не свою команду, которая была за вас горой. Желаю дочери лечения, именно она все это подговаривала", – написал Сакалов.

Визажист добавил, что на этом его сотрудничество с Успенской завершено. Некоторые СМИ подметили, что концерт Успенской и ее дочери в Саратове должен был состояться как раз в тот день, когда в прессе распространились слухи о расставании Татьяны с женихом.

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