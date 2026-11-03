Beget заявил об утрате данных в облачной инфраструктуре после кибератаки

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Все данные в облачной инфраструктуре хостинг-провайдера Beget утрачены после кибератаки. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

Там рассказали, что данные в VPS, S3 и Kubernetes потеряны полностью. Настройки CDN и IP также утрачены. При этом файловые резервные копии VPS уцелели.

Резервные копии хостинга и облачной инфраструктуры в файлах тоже сохранены, однако получить к ним доступ пока нельзя: сначала нужно восстановить работу инфраструктуры, уточнили в компании.

Провайдер подвергся массированной кибератаке ночью 2 ноября. Из-за этого возникли проблемы с сайтами российского сегмента интернета. Кроме того, неполадки зафиксировали в приложении каршеринга BelkaCar.

В Beget указали, что последствия атаки временно мешают выполнять часть обязательств перед клиентами. Тем не менее провайдер уже восстановил работу выделенных серверов без администрирования со своей стороны.