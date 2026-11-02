В МЧС установили уязвимость в приложении, из-за которой стал возможен его взлом

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Специалисты МЧС России выявили уязвимость в мобильном приложении ведомства, позволившую злоумышленникам получить доступ к панели администрирования. Об этом сообщили в официальном канале министерства в мессенджере MAX.

Кибератака произошла 2 ноября. Около 02:45 по московскому времени через приложение разослали ложное сообщение жителям 33 регионов. Сотрудники ведомства обнаружили это после поступления первых недостоверных уведомлений и отключили затронутые сервисы от Сети, чтобы изолировать их.

"Система оповещения населения Российской Федерации функционирует в штатном режиме. Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияние на работу системы оповещения населения", – подчеркнули в министерстве.

В МЧС пояснили, что приложение служит дополнительным каналом информирования. Основные способы оповещения граждан – региональные и муниципальные системы с сиренами и громкоговорителями, СМС-рассылки, а также теле- и радиовещание.

После атаки специалисты удалили недостоверные сведения из каналов РСЧС в MAX и разместили предупреждение о взломе официального канала ведомства. Выявленную уязвимость передали в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

Сейчас МЧС принимает меры для предотвращения повторных атак и восстановления сервисов. По заявлению ведомства, приложение продолжает работать, а его функционал планируют полностью восстановить до конца 2 ноября.

Ранее от хакерских атак на холодильники пострадали десятки супермаркетов в нескольких странах Европы. В морозильных камерах температуру выкрутили до плюс 50 градусов, из-за чего продукты на тысячи евро пришлось выбросить. Атаки затронули магазины в Швеции, Бельгии, Германии, Эстонии и Люксембурге, а компания Kitman Coldtech позже восстановила контроль над системой.