Облачный провайдер Beget сообщил о массированной кибератаке

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Облачный провайдер Beget подвергся массированной кибератаке в ночь на 2 ноября, из-за чего оказалась нарушена работа ряда сервисов. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

В Beget заявили, что последствия атаки временно мешают выполнять часть обязательств перед клиентами. К настоящему времени провайдер восстановил работу выделенных серверов без администрирования со своей стороны.

При этом специалисты продолжают налаживать работу NS-серверов и почтовой системы. Восстановление NS-серверов назвали главным приоритетом: ориентировочно на это потребуется еще 4–5 часов.

В компании добавили, что располагают файловыми резервными копиями подавляющего большинства ресурсов виртуального хостинга и облачной инфраструктуры. Восстановление данных продолжается, однако из-за их большого объема процесс займет продолжительное время.

Точные сроки возвращения всех сервисов к полноценной работе пока не определены. В Beget пояснили, что продолжают оценивать последствия кибератаки и пообещали сообщать клиентам о новых подтвержденных данных.

Ранее хакеры взломали приложение МЧС, ложные сообщения были отправлены 33 регионам. Позже в министерстве уточнили, что специалисты выявили уязвимость в приложении, через которую злоумышленники получили доступ к панели администрирования, и передали данные в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. На данный момент работа восстановлена.