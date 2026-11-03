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03 ноября, 15:42

Общество

Минстрой РФ обсуждает надбавки к тарифам ЖКХ с Минэнерго и ФАС

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Возможность введения инвестиционной надбавки к тарифам на жилищно-коммунальные услуги в России рассматривается совместно с Минэнерго и ФАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.

В ведомстве уточнили, что проработка механизма касается тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. Работа проводится в рамках реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года.

При этом окончательное решение пока не принято, рассматриваются разные подходы. В Минстрое подчеркнули, что при выборе механизма важно соблюсти баланс между обновлением коммунальной инфраструктуры и интересами граждан.

"Подходы к данному механизму рассматриваются с учетом необходимости обеспечения равновесия между обновлением коммунальной инфраструктуры, обеспечения надежной и стабильной работы коммунального комплекса и соблюдения интересов граждан", – говорится в сообщении.

Ранее Минстрой выступил с предложением ввести целевые надбавки к тарифам на ЖКУ для россиян. Эти средства планируется направлять на ремонт и обновление трубопроводов и котельных, так как действующих тарифов хватает только на текущую эксплуатацию. Надбавки будут носить целевой характер.

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