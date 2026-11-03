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03 ноября, 15:07

Общество

В Москве оштрафовали сервис FreshTunes за публикацию песен с пропагандой ЛГБТ

Фото: depositphotos/NayaAnn

Таганский районный суд Москвы признал виновным ООО "Фрэштюнс", которому принадлежит сервис музыкальной дистрибуции FreshTunes, в пропаганде ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), передает ТАСС.

FreshTunes – платформа цифровой музыкальной дистрибуции, работающая с независимыми артистами и лейблами. Ее в 2016 году основал российский предприниматель Николай Окороков. Сервис позволяет бесплатно загружать музыку на основные стриминговые площадки, офисы компании расположены в Дубае, Москве и Лондоне.

Дело рассмотрено по административной статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета". Как указано в материалах, поводом стали две композиции, размещенные на платформе: трек исполнителя SHIIANOV "Проиграли оба" и песня BLIZDEC "Избегающий тип".

Компании назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Представитель компании в ходе заседания факт публикации этих произведений признал. По его словам, организация примет меры, чтобы подобное не повторилось: в частности, уже открыта вакансия специалиста, который будет прослушивать треки на предмет их соответствия российскому законодательству.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность штрафа для американского разработчика видеоигр Roblox Corporation по статье о пропаганде ЛГБТ в интернете. Компании выписали штраф в размере 4 миллионов рублей. Апелляционная инстанция Московского городского суда в итоге признала назначенное наказание законным и соразмерным.

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