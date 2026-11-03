Продажи новых автомобилей в России выросли на 2,2% с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Продажи новых автомобилей в России в период с января по октябрь 2026 года увеличились на 2,2% к аналогичному периоду 2025-го и достигли 1,22 миллиона единиц. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Машины отечественного производства за 10 месяцев разошлись в количестве более 784 тысяч единиц – на 19,2% больше, чем годом ранее.

"Доля российской техники по итогам января – октября 2026 года выросла на 9,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 64,1%", – указали в министерстве.

Основной объем пришелся на легковые автомобили – 1,1 миллиона единиц, прирост 4,3%. Легких коммерческих машин реализовано 72,4 тысячи (-16,5%), грузовиков – 42,6 тысячи (-8,3%), автобусов – 8,6 тысячи (-10,5%).

Сегмент электромобилей и гибридов вырос на 85,2%: 117,4 тысячи единиц против 63,4 тысячи за те же 10 месяцев прошлого года. Из этого числа в России произвели 33,1 тысячи машин, или 28,2%, тогда как годом ранее показатель составлял 13,8%. В общем объеме продаж на электрические и гибридные модели пришлось 9,6 против 5,3%.

В октябре текущего года рынок новых транспортных средств составил 147,3 тысячи единиц – на 8,2% больше, чем в сентябре, но на 19,7% меньше, чем в октябре 2025-го. Для 2026 года этот месячный результат стал рекордным.

Продажи легковых автомобилей в октябре достигли 132,2 тысячи. Это на 8,3% больше сентября, но на 19,7% меньше октября 2025 года. Легких коммерческих машин продано 8,8 тысячи (-21,6%), грузовиков – 5,1 тысячи (-15,3%), автобусов – 1,1 тысячи (-27,4%). Автомобилей российского производства в октябре реализовали 96,9 тысячи.

Среди регионов по итогам 10 месяцев лидирует Москва – около 143 тысяч новых легковых машин. На втором месте Московская область (79,2 тысячи), на третьем – Санкт-Петербург (62,2 тысячи).

Кроме того, с января по сентябрь в России продали 13,8 тысячи подержанных машин с подключаемым гибридом (PHEV). Это на 22,5% больше аналогичного периода 2025 года. Первое место заняла компания Li Auto (Lixiang), второе – Voyah, третье – BMW. На эти бренды пришлось около 60% продаж.