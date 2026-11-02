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02 ноября, 15:57

Транспорт

Продажи гибридных подержанных автомобилей выросли на 23% в России

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

С января по сентябрь в России продали 13,8 тысячи подержанных машин с подключаемым гибридом (PHEV). Это на 22,5% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат".

Среди брендов первое место заняла Li Auto (Lixiang) – 4 531 автомобиль, или 32,8% рынка. На втором месте Voyah – 2 742 машины, это пятая часть рынка. Третьим стал BMW с 1 055 автомобилями. На три марки пришлось около 60% продаж.

В модельном зачете лидирует кроссовер Voyah Free – 2 090 экземпляров. За ним идут Li Auto L9 и L7 – 1 992 и 1 988 машин. Остальные модели подержанных подключаемых гибридов продаются минимум втрое хуже лидеров.

Ранее "Автостат" сообщил о росте продаж мотоциклов с пробегом в России в мае на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было реализовано 23 тысячи единиц. Порядка 60% всех проданных в конце весны мотоциклов с пробегом пришлось на пять марок: Honda (4,4 тысячи единиц), Yamaha (3,4 тысячи), Kawasaki (2 тысячи), BMW (1,9 тысячи) и Suzuki (1,9 тысячи).

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