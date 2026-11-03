В Москве открылась запись на регистрацию брака 26 декабря 2026 года

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве началась запись на торжественную регистрацию брака 26 декабря 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба центров госуслуг "Мои документы".

Подать заявление можно в обновленных центрах "Мои документы" и флагманских офисах. Для пар подготовили уютные кабинеты с фотозонами, где можно провести церемонию и сделать памятные снимки с близкими.

В центрах госуслуг отметили, что регистрация пройдет в комфортной и теплой атмосфере, без лишней суеты.

Ранее начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева сообщила, что 100 пар планируют зарегистрировать брак в Москве в преддверии Дня народного единства.

По ее словам, самым популярным местом для торжественной церемонии стал Дворец бракосочетания № 1. Перед праздником там планируют зарегистрировать брак 33 пары.

Всего с 2 по 8 ноября в столице ожидается порядка тысячи регистраций брака. Самой востребованной датой стала суббота – ее выбрали 490 пар.

