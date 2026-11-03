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03 ноября, 12:23

Общество

100 столичных пар планируют заключить брак в преддверии Дня народного единства

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

100 пар планируют зарегистрировать брак в Москве в преддверии Дня народного единства. Об этом сообщила журналистам начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, самым популярным местом для торжественной регистрации брака стал Дворец бракосочетания № 1. Перед праздником там планируют зарегистрировать брак 33 пары.

Всего с 2 по 8 ноября в столице ожидается порядка тысячи регистраций брака. Самой востребованной датой стала суббота – ее выбрали 490 пар.

Помимо Дворца бракосочетания № 1, Уханева назвала популярными по числу поданных заявлений Кутузовский, Митинский и Шипиловский дворцы бракосочетания. Среди необычных площадок больше всего заявлений подали в усадьбу Третьякова.

В России День народного единства отмечают 4 ноября, в 2026 году он выпадает на среду.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 ноября на станции метро "Маяковская" прошли заключительные осенние церемонии бракосочетания. Церемонии проводили ночью с 02:00 до 04:00, чтобы не мешать движению поездов и обеспечить молодоженам торжественную обстановку. Платформу украшают свадебным декором, который создает особую атмосферу.

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