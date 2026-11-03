Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня народного единства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил группе москвичей государственные награды России и награды города в преддверии Дня народного единства. Церемония награждения прошла в Мраморном зале столичной мэрии.

Мэр также выразил благодарность награжденным за их труд, за душевное отношение к делу, которому они посвятили свою жизнь.

"От всей души поздравляю вас с заслуженными наградами. Вы их заслужили своим трудом, умением, талантом. И, конечно, поздравляю с наступающим праздником", – сказал градоначальник.

По словам Собянина, День народного единства имеет особое историческое значение. Он напомнил, что во времена смуты и политической нестабильности страна всегда переживала огромные трагедии, разрушения, неисчислимые беды. Тем не менее, когда страна едина, это всегда залог успеха и побед.

Россия продолжает сталкиваться с беспрецедентным военным, экономическим и политическим давлением. В таких условиях Москва остается ключевым игроком в поддержке вооруженных сил. Городские госпитали и реабилитационные учреждения помогают тысячам солдат, а военно-промышленный комплекс работает на пределе возможностей для удовлетворения всех потребностей армии.

Мэр отметил, что Москва также активно поддерживает экономику страны. Промышленность, транспорт и строительство развиваются, и власти не отказываются ни от одной из программ развития мегаполиса. В частности, продолжается улучшение системы здравоохранения, образования и социальной сферы, а также благоустройство города.

"Город по-прежнему работает в полную силу, живет нормальной мирной жизнью. И это залог того, чтобы обеспечить стабильность и единство, а значит, и победу", – добавил Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, наград удостоились общественные деятели, работники промышленности, транспорта, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер, внесшие большой вклад в развитие города и страны.

Среди наград, которые вручил Собянин, – орден Дружбы, орден Пирогова, медаль Луки Крымского, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также свои награды из рук мэра получили выдающиеся москвичи, которым были присвоены почетные профессиональные звания.

В числе награжденных фигурируют директор Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова, хирург-онколог Игорь Хатьков, удостоенный почетного звания "Заслуженный врач Российской Федерации", а также худрук театра балета "Тодес" Алла Духова, которой было присвоено звание "Почетный деятель искусств города Москвы".

За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность благодарностью президента РФ отмечен коллектив Киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Также москвичам были вручены почетные грамоты и благодарности президента, а также знаки отличия города за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы.

Ранее в столице наградили представителей 44 промышленных династий с 28 предприятий, чей совокупный стаж превышает 3 тысячи лет. Сотрудникам вручили памятные фотоальбомы и благодарственные письма за большой личный вклад в развитие промышленности города, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд.

