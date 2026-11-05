ABC News: в Австралии пенсионер 9 месяцев не может спокойно выйти из дома из-за эму

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Житель Австралии Мэл Ричардс уже девять месяцев фактически заперт в собственном доме, так как на его участке обосновался эму по кличке Эрик. Об этом сообщает ABC News.

Птица не отходит от мужчины далеко. Каждое утро, когда пенсионер выходит за газетой, он почти гарантированно встречает Эрика. Эму кружит по участку, кричит и путается под ногами, а также оставляет помет на подъездной дорожке. Закрытые ворота проблему не решают.

При этом эму способны наносить сильные удары лапами. Обращения мужчины к местным властям с просьбой убрать птицу с участка результата пока не дали. Специалисты наблюдают за эму и признаков опасного поведения у него не фиксируют.

Для остальных жителей Эрик давно стал знаменитостью: его фотографии регулярно появляются в соцсетях, а некоторые специально выходят посмотреть на его прогулки. Несмотря на мужскую кличку, Эрик самка. Раньше птицу держали как домашнего питомца, поэтому она привыкла к людям и не боится подходить к ним.

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