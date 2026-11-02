В Великобритании собака разбудила глухую хозяйку и помогла спасти ее мужа

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В Великобритании собака по кличке Шторм разбудила глухую хозяйку и помогла спасти ее мужа, который упал с лестницы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Good News Network.

Инцидент произошел ночью: 62-летняя Сандра Доналли спала, когда после полуночи Шторм запрыгнула на кровать. Женщина проснулась, увидела свет в коридоре и решила, что ее муж Гэри пошел в ванную.

Однако ее насторожило поведение собаки: Шторм сидела на другом конце кровати и смотрела в сторону лестничной площадки.

"Я сказала ей, что Гэри в ванной, и попросила вернуться в постель, но она не двигалась", – рассказала Доналли.

Тогда она решила проведать мужа и через мгновение нашла его лежащим у подножия лестницы. Прибывшие медики доставили мужчину в больницу, где он провел 24 дня и перенес реконструктивную операцию на сломанной челюсти.

Позже выяснилось, что муж Доналли вышел из ванной, оступился и упал, не сумев ухватиться за перила. По словам британки, она боится представить, что было бы, если бы Шторм ее не разбудила, поскольку обычно пара просыпается в 07:30.

"Он пролежал бы там шесть часов, теряя кровь со сломанной челюстью", – добавила женщина.

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