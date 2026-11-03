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03 ноября, 16:33

В мире

В Австралии разработали план защиты местной фауны от жаб-ага

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим​

В австралийском регионе Пилбара намерены создать специальную зону, которая поможет остановить распространение жаб-ага и защитить уникальную местную экосистему, сообщает вещательная корпорация ABC.

В основе проекта Toad Containment Zone ("Зона сдерживания жаб". – Прим. ред.) лежит ограничение доступа этих животных к искусственным водоемам. Специалисты рассчитывают сформировать своеобразный безводный барьер. Работы охватят территорию около 7,5 тысячи квадратных километров на западе Австралии.

Инициативу планируют начать воплощать в 2027 году. На нее выделят 28 миллионов австралийских долларов, что соответствует примерно 19,5 миллиона долларов США.

Проект реализуют при участии горнодобывающей компании Rio Tinto и Университета Кертина, который находится в штате Западная Австралия. По оценкам специалистов университета, на создание защитной зоны уйдет от двух до пяти лет.

Жабы-ага представляют серьезную опасность для местной природы: их массовое размножение уже привело к гибели миллионов животных и вытеснению многих видов из привычных мест обитания. Представитель университета Бен Филлипс обратил внимание на особую ценность Пилбары, где встречаются растения и животные, которых больше нет ни в одном другом месте планеты.

Ранее на тихоокеанском острове Нуутеле завершили программу по удалению инвазивных крыс и одичавших свиней. После этого местная экосистема начала восстанавливаться – на остров вернулись некоторые виды птиц и насекомых, а лесная растительность стала активнее разрастаться. В дальнейшем специалисты планируют переселить туда редкую самоанскую птицу мао, находящуюся под угрозой исчезновения.

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