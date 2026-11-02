В Англии похитили гнездо редких муравьев из последнего места обитания данного вида

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Гнездо узкоголовых муравьев незаконно вывезли с территории природного заповедника Чудли Найтон Хит в графстве Девон на юго-западе Англии, сообщили в местном фонде дикой природы.

Эта территория считается последним местом обитания данного вида в Англии. Небольшое количество колоний сохранилось также в Шотландии, в том числе на территории поместья Балморал, принадлежащего королевской семье.

Пропажу обнаружили в середине октября во время планового осмотра заповедника. На месте, где раньше находилось гнездо, специалисты заметили углубление, а окружающие следы указывали на то, что землю копали лопатой.

В фонде сообщили, что в одной колонии может насчитываться от 1 до 5 тысяч муравьев. В каждом гнезде также обитают одна или несколько маток.

Ранее в австралийском штате Квинсленд сообщили о крупной краже скота – с фермы недалеко от города Блэколл пропали около 5,5 тысячи овец породы дорпер. Ущерб оценили более чем в 1,7 миллиона австралийских долларов.

По данным полиции, животных похитили в период с февраля по май, а расследование осложняется большими расстояниями. Правоохранители проверяют информацию при содействии фермеров, рынков скота, перевозчиков и других представителей отрасли.