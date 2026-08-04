Fox News: в США арестовали женщину, укравшую около 100 кошек

Фото: depositphotos/dechevm

В США арестовали 77-летнюю Гейл Джустино, подозреваемую в краже около 100 кошек, сообщает Fox News.

В ее доме были найдены животные, которые содержались в антисанитарных условиях – в здании без работающего кондиционера температура превышала 40 градусов, а полы были покрыты слоем экскрементов. Некоторым кошкам пришлось освобождать лапы от затвердевших фекалий, чтобы они снова могли ходить. В итоге 20 июля Джустино задержали.

По информации офиса шерифа, женщину с 2014 года десятки раз привлекали к ответственности за нарушение правил содержания животных, однако ситуация только ухудшалась. Теперь ей предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными и содержании их без необходимых условий.

В полиции отметили, что американка искренне считала, что помогает животным, но ее действия привели к их страданиям. Правоохранители надеются, что она получит необходимую психиатрическую помощь.

Сотрудники приюта рассказали, что многие спасенные кошки находились в тяжелом психологическом состоянии и почти не реагировали на людей, но уже через несколько дней стали искать внимания и мяукать.

Некоторые питомцы уже вернулись к своим настоящим владельцам. Например, жительница Флориды Линь Нгуен спустя 7 месяцев воссоединилась со своим котом Пэтчи, которого безуспешно искала с начала года. Остальные животные, чьи хозяева не найдутся, будут переданы в новые семьи после реабилитации.

Ранее жителю Москвы из-за антисанитарии запретили держать в квартире животных. Выяснилось, что он не ухаживает за ними должным образом. Кроме того, в воздухе межквартирного холла выявлено превышение предельно допустимой концентрации содержания аммиака в 7,6 раза.

