Mia Boyka заявила, что песня "Экспонат" создана для поднятия самооценки женщин

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко. – Прим. ред.) заявила, что ее хит "Экспонат" создан для поднятия самооценки женщин. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу "Вопрос ребром".

Артистка не согласилась с мнением, что текст композиции неуместен в эпоху феминизма и формирует потребительское отношение к мужчинам. Она подчеркнула, что вкладывала в строчки иной смысл.

По словам Mia Boyka, на момент создания трека она выходила из абьюзивных отношений. Певица добавила, что песня призвана поднимать самооценку ей и всем женщинам, которым это нужно.

Ранее мастер по изготовлению париков заявила, что певица не оплатила ее работу. По словам женщины, речь идет о двух изделиях. Один парик предназначался для съемок клипа "Экспонат", второй – для концертов. Сама Mia Boyka никак не прокомментировала обвинения.