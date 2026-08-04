Врачи в Ингушетии спасли ребенка, ужаленного пчелой в горло

Фото: depositphotos/sudok1

В Ингушетии врачи спасли жизнь ребенку, которого пчела ужалила в горло. У мальчика в результате аллергической реакции развился отек дыхательных путей, сообщила пресс-служба Минздрава России.

В ведомстве рассказали, что ребенок случайно проглотил пчелу. После этого он попал в Сунженскую центральную районную больницу в критическом состоянии.

Врачи ввели пациенту препараты внутривенно, а также провели лечебную ингаляцию через небулайзер. В результате его состояние стабилизировалось. В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Подмосковье врачи помогли женщине, которую на дачном участке укусила гадюка. У пациентки появились отечность и точечные кровоизлияния. В рамках лечения ей ввели противозмеиную сыворотку, также была назначена комплексная терапия, в частности инфузии для ускоренного выведения токсинов. Женщина провела в больнице четыре дня, после этого ее выписали.