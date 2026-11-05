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05 ноября, 13:16

Город

Столичная коммунальная техника может стать беспилотной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Коммунальная техника в Москве в перспективе сможет работать без водителя, а переход на электрическую тягу позволит ей убирать улицы по ночам, не мешая горожанам. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Как он отметил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", раньше город убирали дизельные машины, от которых было много шума.

"Сейчас мы на электрической тяге, и эти уборщики смогут работать даже ночью, никак не беспокоя и не нарушая комфорт жителей города", – пояснил он.

Летом такие уборщики моют и пылесосят улицы, а зимой очищают дорожки от снега и посыпают их реагентами.

Недавно в особой экономической зоне "Технополис "Москва" заработал завод "ЗИС" – производство электрической коммунальной техники.

"Машины проектируются таким образом, и это важно, чтобы в будущем они могли стать беспилотными. Москва в этом вопросе один из мировых лидеров. Поэтому нам необходимо, чтобы и уборщики были беспилотными", – указал он.

Электромобилестроение Гарбузов назвал важным высокотехнологичным сегментом московской промышленности, отметив, что это не только батареи, но и сама техника.

Об открытии в ОЭЗ "Технополис "Москва" завода, где будут разрабатывать и серийно выпускать коммунальную технику нового поколения на электрической тяге, сообщил Сергей Собянин 2 ноября. По его словам, предприятие стало в стране первым производством электрической коммунальной техники полного цикла с максимальной локализацией.

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