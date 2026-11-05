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05 ноября, 13:32

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DHA: 16 иностранцев пострадали в ДТП с автобусом в Турции

16 иностранцев пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Фото: 123RF.com/joseh51

Не менее 16 иностранных туристов пострадали при опрокидывании автобуса в центральной турецкой провинции Аксарай. Об этом сообщило агентство DHA.

По данным СМИ, авария произошла около 08:00 по местному времени (совпадает с московским) на автодороге Аксарай – Невшехир. Автобус перевозил туристов из Бразилии, Коста-Рики и с Тайваня. Они выехали из города Аванос, где посещали достопримечательности Каппадокии, а потом водитель потерял управление, и машина опрокинулась.

На место ЧП прибыли сотрудники жандармерии, медики и спасатели. Пострадавших доставили в учебно-исследовательскую больницу Аксарая. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее похожая ситуация произошла примерно в 20 километрах от турецкого города Бейшехир. Автобус следовал регулярным междугородним рейсом из Антальи в Ыгдыр, съехал с дороги и опрокинулся. Предварительно, травмы получили 45 человек. В Российском союзе туриндустрии уточнили, что россиян среди пассажиров автобуса не было.

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