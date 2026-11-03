РСТ: россиян в попавшем в аварию автобусе в Турции не было

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Граждан России не было среди пассажиров рейсового автобуса, который попал в ДТП в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

"На данный момент массовых обращений и жалоб в страховые компании в связи с этим ДТП не поступало", – отметил руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев.

По его информации, сведений о находившихся в автобусе туристах у союза также нет.

Авария произошла ночью 3 ноября примерно в 20 километрах от города Бейшехир. Автобус шел регулярным междугородним рейсом из Антальи в Ыгдыр, съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, пострадали 45 человек.

Туроператоры, с которыми связался РСТ, тоже не получали обращений из-за этого ДТП. Союз продолжает уточнять сведения о пассажирах автобуса.