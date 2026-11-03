Туроператоры не получали обращений от россиян из-за ДТП с 45 пострадавшими в Турции

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Туроператоры не получали обращений от россиян в связи с ДТП с пассажирским автобусом в Турции. Об этом РИА Новости сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

При этом в организации продолжают уточнять, были ли среди пассажиров автобуса организованные туристы из России.

Авария произошла на юго-западе Турции. Автобус, который шел по маршруту Анталья – Ыгдыр, опрокинулся в кювет. Предварительно, водитель потерял управление.

В результате пострадали 45 человек, 40 из них получили легкие травмы. Всех их доставили в больницы.