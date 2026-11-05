Отпевание актрисы Екатерины Райкиной пройдет в храме на Большой Ордынке

Фото: кадр из сериала "Клуб женщин"; режиссер – Владимир Фокин; производство – Киностудия им. М. Горького

Отпевание дочери Аркадия Райкина, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной, пройдет 6 ноября в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Об этом сообщили в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина.

В 10:30 в Высшей школе сценических искусств состоится церемония прощания с актрисой. Заупокойное богослужение начнется в 13:30 на улице Большой Ордынке, доме 20.

О смерти Райкиной стало известно 3 ноября. Артистка умерла в больнице в возрасте 88 лет.

По данным журналистов, незадолго до этого актрису экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на внутреннее кровотечение. В октябре врачам удалось стабилизировать ее состояние после интенсивной терапии, однако в последние недели Райкина не могла самостоятельно передвигаться.

Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. После окончания в 1959 году Театрального училища имени Щукина, где училась на курсе Леонида Шихматова и Веры Львовой, она присоединилась к труппе Театра имени Евгения Вахтангова.

На этой сцене актриса проработала около 50 лет. За время творческой карьеры она исполнила множество ролей, в том числе Софьи в постановке "Дамы и гусары", Зелимы в "Принцессе Турандот", Золушки в одноименной постановке и Люсиль в спектакле "Мещанин во дворянстве". Также Райкина сыграла Принцессу в "Коте в сапогах", Иру в "Антонии и Клеопатре" и Катю в "Двенадцатом часе".