05 ноября, 13:19Политика
Песков заявил, что конкретных планов по контактам Путина и Эрдогана нет
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Конкретных планов по контактам Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос журналистов о том, планируются ли у главы государства такие переговоры после беседы турецкого лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Каких-то конкретных планов об этих контактах пока нет, но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы", – отметил Песков.
Он уточнил, что Кремль также проинформирует, если состоится встреча Путина с Патриархом Иерусалимским Феофилом III, который прибыл в Москву 4 ноября, и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Ранее Эрдоган сообщил о своем намерении в ближайшее время провести переговоры с Путиным по Украине. Он хотел бы рассмотреть российскую позицию в украинском конфликте. Также турецкий президент намерен представить российскому коллеге итоги встречи с Зеленским в Стамбуле 31 октября.
Переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября