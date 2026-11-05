Песков заявил, что конкретных планов по контактам Путина и Эрдогана нет

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Конкретных планов по контактам Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос журналистов о том, планируются ли у главы государства такие переговоры после беседы турецкого лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Каких-то конкретных планов об этих контактах пока нет, но при необходимости они могут быть достаточно оперативно организованы", – отметил Песков.

Он уточнил, что Кремль также проинформирует, если состоится встреча Путина с Патриархом Иерусалимским Феофилом III, который прибыл в Москву 4 ноября, и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Ранее Эрдоган сообщил о своем намерении в ближайшее время провести переговоры с Путиным по Украине. Он хотел бы рассмотреть российскую позицию в украинском конфликте. Также турецкий президент намерен представить российскому коллеге итоги встречи с Зеленским в Стамбуле 31 октября.