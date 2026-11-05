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05 ноября, 12:19

Политика

Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным украинский конфликт

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с Владимиром Путиным по Украине. Об этом турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета по возвращении из Южной Кореи.

"После встречи с господином (президентом Украины Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса", – сказал политик.

Эрдоган намерен представить Путину итоги встречи с Зеленским, которая состоялась в Стамбуле 31 октября.

Ранее Зеленский заявлял, что не видит перспектив в телефонных переговорах с Россией, и отказывался от поездки в Москву для участия во встрече. При этом позже президент Украины говорил, что надеется на помощь Эрдогана в организации встречи с Путиным.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал блефом слова Зеленского о готовности встретиться с российским лидером. По его словам, для таких переговоров Украине потребуется легитимный представитель, а провести их можно в Москве или Минске.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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