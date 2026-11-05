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05 ноября, 13:24

Технологии

Песков назвал абсурдом заявления о причастности РФ к атакам на холодильники в ЕС

Фото: kremlin.ru

Утверждения о причастности России к хакерским атакам на холодильные системы в супермаркетах Европы абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсурдные заявления, они как всегда не имеют под собой никакой аргументации, никаких доказательств", – указал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что подобные обвинения РФ в причастности ко всему становятся уже устойчивой тенденцией в Европе.

Ранее СМИ писали, что за волной кибератак на системы охлаждения продуктовых магазинов Европы якобы стоят две хакерские группы, работающие на РФ.

Злоумышленники брали под контроль холодильное оборудование и включали режим разморозки, а в некоторых случаях нагревали содержимое камер до более 50 градусов, из-за чего продукты приходили в негодность.

Сначала от атак пострадали магазины в Швеции, затем аналогичные инциденты фиксировали в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии и Эстонии. Затем волна кибератак на холодильное оборудование дошла и до Германии.

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