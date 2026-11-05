Эксперт Коломацкая: тренд на отказ от заглавных букв недопустим в деловой переписке

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Тренд на отказ от заглавных букв в официальной переписке чреват большими репутационными потерями. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

Ранее в Сети появились ролики, в которых авторы обратили внимание на новую тенденцию: молодые люди все чаще перестают использовать в переписке заглавные буквы в начале предложений, в именах и названиях локаций. По мнению Коломацкой, сегодня на первый план выходит скорость передачи информации при сохранении ее понятности. При этом молодежь в целом все более спокойно относится к отступлениям от лингвистических норм в онлайн-среде.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям Строчные буквы стали выступать своеобразным маркером неформальности, свойскости и дружелюбия. В то же время все, что написано прописными, новое поколение часто воспринимает как дистанцию, официальность и даже порой холодность.

Соблюдение норм написания заглавных букв отсылает к формальной деловой переписке, отказ от них в личном общении – это способ сказать: "Я с тобой на одной волне".

"Однако опасность возникает при общении между людьми разных поколений. Ведь если молодежь видит в сообщениях, где строчными буквами пишутся даже имена и названия городов, естественность и экономию усилий, то люди постарше здесь считывают безграмотность и снижение культуры речи", – пояснила Коломацкая.

Нельзя сказать, что те или другие правы абсолютно, считает эксперт. Молодые люди могут формировать новый регистр общения, но они должны уметь использовать разные языковые коды для разных ситуаций.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям Текст, полностью состоящий только из строчных букв, допустим там, где собеседники общаются на "ты", "без галстука". Это может быть личный чат с другом, сторис, шутливый комментарий. Однако сообщения клиентам, партнерам, резюме, официальные письма, документы обязательно должны содержать заглавные буквы – там, где им положено быть по нормам русского языка. В противном случае обращение может быть воспринято как неуважение к адресату и повысит риск репутационных потерь.

В целом всегда важно следовать золотому правилу: если есть хоть небольшое сомнение в том, как адресат воспримет текст сообщения, особенно если он старше или выше по статусу, лучше не отступать от общепринятых правил. Это не старомодно – это уважение к чужому коду восприятия, заключила Коломацкая.

Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова заявила, что обращаться к незнакомым людям со словами "женщина", "девушка", а также "мужчина" и "молодой человек" нетактично. Идеальным вариантом станет фраза "извините, пожалуйста" или "простите, пожалуйста".