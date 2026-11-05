Эксперт Коломацкая: тренд на отказ от заглавных букв недопустим в деловой переписке

05 ноября, 13:44Общество
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Тренд на отказ от заглавных букв в официальной переписке чреват большими репутационными потерями. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.
Ранее в Сети появились ролики, в которых авторы обратили внимание на новую тенденцию: молодые люди все чаще перестают использовать в переписке заглавные буквы в начале предложений, в именах и названиях локаций. По мнению Коломацкой, сегодня на первый план выходит скорость передачи информации при сохранении ее понятности. При этом молодежь в целом все более спокойно относится к отступлениям от лингвистических норм в онлайн-среде.
Соблюдение норм написания заглавных букв отсылает к формальной деловой переписке, отказ от них в личном общении – это способ сказать: "Я с тобой на одной волне".
"Однако опасность возникает при общении между людьми разных поколений. Ведь если молодежь видит в сообщениях, где строчными буквами пишутся даже имена и названия городов, естественность и экономию усилий, то люди постарше здесь считывают безграмотность и снижение культуры речи", – пояснила Коломацкая.
Нельзя сказать, что те или другие правы абсолютно, считает эксперт. Молодые люди могут формировать новый регистр общения, но они должны уметь использовать разные языковые коды для разных ситуаций.
В целом всегда важно следовать золотому правилу: если есть хоть небольшое сомнение в том, как адресат воспримет текст сообщения, особенно если он старше или выше по статусу, лучше не отступать от общепринятых правил. Это не старомодно – это уважение к чужому коду восприятия, заключила Коломацкая.
Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова заявила, что обращаться к незнакомым людям со словами "женщина", "девушка", а также "мужчина" и "молодой человек" нетактично. Идеальным вариантом станет фраза "извините, пожалуйста" или "простите, пожалуйста".