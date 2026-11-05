Пашинян заявил, что интерес Армении к ОДКБ исчерпан

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интерес республики к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исчерпан. Заявление политика прозвучало на брифинге в правительстве, передает News.ru.

"Я хотел бы, чтобы мы раз и навсегда зафиксировали, что наш интерес к ОДКБ иссяк и у нас нет интереса к ОДКБ", – отметил он.

Так Пашинян отреагировал на просьбу прокомментировать заявление генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова. По его словам, Совет коллективной безопасности организации может применить в отношении Армении статью 25 устава и лишить республику права голоса.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван не рассматривает возвращение к полноценному участию в ОДКБ. Он уточнил, что позиция по заморозке участия не поменяется.

В свою очередь, бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа призвал вывести Армению из состава организации. Он подчеркнул, что страна не участвует в работе объединения и не платит взносы, но при этом каждое решение приходится согласовывать с Ереваном.