Москва выделила свыше 220 га с 2022 года для реализации МаИП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва с прошлого года без аукциона передала застройщикам в аренду свыше 220 гектаров земли для строительства образовательных, спортивных, деловых и иных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"С 2022 года по май 2023-го город заключил 111 договоров с застройщиками о предоставлении более 220 гектаров земли в аренду для реализации масштабных инвестиционных проектов. По ним в столице возводятся детские сады, школы, спорткомплексы, общественно-деловые центры и новые производства", – заявил он.

На статус МаИП могут рассчитывать инвесторы или застройщики, которые предлагают интересные для столицы проекты. Предпочтение отдают инновационным центрам, современному производству, высоким технологиям и объектам социальной инфраструктуры. Для их возведения Москва передает земельные участки в аренду без аукционов. Благодаря этому в городе появляются новые рабочие места и развивается инфраструктура.

Так, с марта прошлого года в рамках антикризисных мер поддержки Москва предоставила компаниям землю по ставке один рубль в год. Подобная льгота распространяется на весь срок действия контрактов. Сейчас столица заключила 14 договоров о выделении земли на таких условиях. В общей сложности инвесторы получили от Москвы почти 31 гектар земли.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в городе с 2016 года предоставили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов. Среди них – строительство промышленных, спортивных, медицинских и образовательных объектов, транспортно-пересадочных узлов, гостиниц.

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