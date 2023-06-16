Московские промышленники увеличили инвестиции в свое развитие в 1,7 раза за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В период с 2018 по 2022 год инвестиции столичной промышленности в собственное развитие выросли в 1,7 раза. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что по итогам прошлого года вложения промышленников составили 396,5 миллиарда рублей, увеличение данного показателя по отношению с 2018 годом составило 73,6%. Всего за пять лет показатель превысил 1,5 триллиона рублей, подчеркнул он.

"Благодаря инвестициям промышленные компании начали активнее заниматься собственным развитием. Это поспособствовало нивелированию негативных последствий от введения санкций, появлению новых предприятий и созданию рабочих мест", – рассказал заммэра.

По словам Ефимова, столица оказывает поддержку в наращивании инвестиций в производства. Так, с марта 2022 года инвесторы арендовали у города землю по льготной ставке один рубль в год.

Эта льготная программа позволит развивать сферу промышленности и расширять строительство объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, которые позволяют бизнесу в Москве запускать и налаживать выпуск продукции, представляющей важность для жизни и экономики города, объяснил он.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что уже действующие на территории города предприятия могут получить статус промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка или инвестиционного приоритетного проекта.

"Благодаря этому компании могут получить льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, земельному налогу, арендным платежам и другие преференции, которые позволяют снизить общую налоговую нагрузку до 25% в зависимости от присваиваемого статуса", – отметил он.

Ранее Ефимов сообщал, что на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" откроют 31 новое предприятие к концу этого года.

Восемь предприятий появятся на площадках "Печатники", "Руднево" и "Алабушево". Новые компании будут производить мультимедийные устройства для автомобилей, лекарства, программное обеспечение и другое, рассказал он.



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