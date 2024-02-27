Собянин рассказал, как город поддерживает социально ориентированные НКО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Всемирный день некоммерческих организаций (НКО) отмечается 27 февраля. По этому поводу Сергей Собянин рассказал о том, как Москва поддерживает некоммерческий сектор.

"Ежедневно сотрудники благотворительных организаций оказывают помощь тем, кто в ней нуждается: горожанам с инвалидностью, представителям старшего поколения, семьям в трудной жизненной ситуации, заботятся о животных и окружающей среде. Их кропотливая работа вызывает восхищение", – написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

В свою очередь, в московскую экосистему помощи некоммерческим организациям входит комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной поддержки.

С 2002 года в рамках конкурса грантов для НКО власти столицы поддержали свыше 3,2 тысячи социальных инициатив, в которых приняли участие 9 миллионов человек. А за 5 лет программы "Москва – добрый город" 548 некоммерческим организациям выделили 2 миллиарда рублей.

Помимо этого, весной прошлого года 42 организациям, помогающим участникам СВО и их близким, направили дополнительно 90 миллионов рублей.

Собянин добавил, что город выделяет помещения для работы НКО – в безвозмездное пользование на три года с возможностью пролонгации договоров. Так, организации могут воспользоваться площадками для организации различных мероприятий в окружных коворкинг-центрах.

Кроме того, был создан первый в России государственный социальный маркетплейс, на котором можно купить товары, сделанные в инклюзивных столичных мастерских. Также было запущено приложение с интерактивной картой социальных услуг, при помощи которой горожане могут найти организацию около дома, где им окажут необходимую помощь, рассказал градоначальник.

До этого Собянин рассказал, что волонтерскому движению, которое объединяет ресурсный центр "Мосволонтер", исполнилось 10 лет. Он сообщил, что за историю столичного волонтерства состоялись такие важные мероприятия, как майские шествия "Бессмертного полка", чемпионат мира по футболу 2018 года, крупнейшие спортивные состязания, форумы и выставки.

До этого стало известно, что в Москве работают порядка трех тысяч благотворительных организаций, их поддерживают около четверти жителей столицы, а также городские власти.

Более 400 московских волонтеров поучаствуют во Всемирном фестивале молодежи