Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За пять лет работы приложения "Моя Москва" им воспользовались около 80 миллионов раз. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Горожане пользуются сервисом, чтобы записать к врачу, оплатить счета, передать показания счетчиков, пожертвовать на благотворительность, записать питомцев к ветеринарам, а также ознакомиться с оценками и домашними заданиями детей.

"Приложение уже установили больше 6 миллионов горожан, из них 1,5 миллиона – в 2023 году", – отметил мэр.

Ранее стало известно, что в 2023 году выросла посещаемость портала "Узнай Москву". Пользователи обратились к ресурсу почти три миллиона раз в прошлом году. Москвичи и гости города искали информацию о знаковых зданиях, изучали тематические маршруты и совершали другие действия.



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