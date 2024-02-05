Посещаемость портала "Узнай Москву" выросла почти в два раза в 2023 году

Фото: пресс-служба ДИТ

Пользователи обратились к порталу "Узнай Москву" почти три миллиона раз в 2023 году. В результате посещаемость сервиса выросла практически в два раза по сравнению с 2022-м, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Москвичи и гости города искали информацию о знаковых зданиях, изучали тематические маршруты, участвовали в викторинах и интересовались биографиями известных личностей. По словам Сергуниной, более миллиона раз пользователи обращались к разделу "Здания".

"В нем собраны истории и фотографии 2,2 тысячи памятников архитектуры. Также популярна рубрика с маршрутами по столице. Она включает более 260 вариантов прогулок, составленных при участии краеведов, писателей и журналистов", – отметила заммэра.

В 2023 году проект отметил десятилетний юбилей. Сергунина рассказала, что за весь период работы небольшой информационный сайт, посвященный объектам культурного наследия Москвы, превратился в полноценный цифровой путеводитель. Им пользуются не только гости столицы, но и местные жители.

На портале представлены разные возможности. В числе них есть виртуальные туры, позволяющие заглянуть внутрь тех зданий, доступ куда обычно ограничен.

У пользователей есть возможность записаться на экскурсии по историческим объектам и зарегистрироваться в качестве участника ежегодного краеведческого диктанта "Московский код". На странице "Афиша" часто публикуется информация о мероприятиях в городских музеях, библиотеках и культурных центрах города.

"Узнай Москву" является совместным проектом столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. В настоящее время на портале и в мобильном приложении можно найти свыше 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания 2,2 тысячи зданий, более 700 памятников и 485 исторических мест.

Ранее на портале опубликовали авторский маршрут хореографа, режиссера, актрисы, телеведущей, педагога Школы-студии МХАТ Аллы Сигаловой. Экскурсия состоит из шести остановок: Российского института театрального искусства, Театра имени Маяковского, Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и других точек притяжения.

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