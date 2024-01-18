Пользователи платформы "Электронный дом" получили более 32 млн городских баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 32 миллионов городских баллов за активность получили участники платформы "Электронный дом" в 2023 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что на ней москвичи могут оплатить жилищно-коммунальные услуги и вернуть 5% баллами от внесенной суммы. Такой возможностью воспользовались более 37 тысяч раз.

Благодаря "Электронному дому" жители столицы также получают 10–20 баллов после передачи показаний счетчиков воды и электричества. В прошлом году горожане передали их свыше 380 тысяч раз.

Городские баллы пользователи платформы могут обменять на призы на сайте "Миллион призов". Среди них – сувениры, билеты в театры и музеи, товары для дома и многое другое.

Воспользоваться сервисами "Электронного дома" можно в мобильном приложении или на сайте. Для регистрации нужен логин и пароль от учетной записи на mos.ru.

Ранее сообщалось, что к этой платформе подключились 99% многоквартирных домов столицы. С ее помощью москвичи связались со своими соседями более 180 тысяч раз. Они делятся информацией в личной переписке, общедомовом чате, через электронную доску объявлений или сервис поиска владельцев машин.

Чтобы начать переписку, нужно выбрать раздел "Чат" в нижнем меню приложения "Электронный дом", затем откроется список всех чатов, в котором на первом месте будет общедомовой.

Более 10 тыс сезонных вопросов решили в столице при помощи сервиса "Электронный дом"