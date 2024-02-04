Более 1,2 млн москвичей стали столичными волонтерами

Фото: телеграм-канал "Мосволонтёр"

Более 1,2 миллиона москвичей помогли тем, кто в этом нуждается. Любой желающий может стать столичным волонтером, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для того, чтобы присоединиться к команде волонтеров, необходимо зарегистрироваться на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

"Мосволонтер" помогает ориентироваться в многообразии уникальных возможностей быть полезным. У нас берут свое начало добрые дела, живет душа города, а многие москвичи обретают новых друзей. Мы ждем каждого, кто хочет стать частью большой семьи волонтеров столицы", – подчеркнул директор центра Александр Левит.

Москвичи могут сами выбрать интенсивность участия, найти направления и способы помощи.

Для участия в помощи нужно создать личный кабинет и авторизоваться на сайте "Мосволонтера". В анкете необходимо указать фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, телефон и электронную почту.

В разделе "События" можно выбрать понравившееся мероприятие по дате участия, направлению волонтерской помощи или возрасту. Регистрационную анкету следует направить после изучения подробной информации: времени помощи, функций, требований и сервисов для волонтеров.

Ранее председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова сообщила, что жители Москвы исполнили более 1 250 желаний детей в рамках акции "Добрая елка".

До этого заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в прошлом году году столичные волонтерские центры "Доброе место" посещали в 2,5 раза чаще, чем годом ранее. В "Добрых местах" можно получить волонтерские книжки, принять участие в программах развития компетенций, а также пройти инструктажи.

Благотворительную акцию провели на ГУМ-катке на Красной площади