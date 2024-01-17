Посещаемость столичных волонтерских центров "Доброе место" выросла в 2,5 раза в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Мосволонтёр"

В 2023 году столичные волонтерские центры "Доброе место" посещали в 2,5 раза чаще, чем годом ранее. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В центрах "Доброе место" прошло уже 750 мероприятий. Это тренинги и мастер-классы, лекции, турниры, тематические акции. Еще тут можно узнать, чем занимаются московские волонтеры, как присоединиться к их команде", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Первые три центра открылись в 2022 году в Зеленограде, а также Северном и Западном административных округах Москвы. Позже они появились в Юго-Восточном, Восточном и Южном административных округах столицы.

В "Добрых местах" можно получить волонтерские книжки, принять участие в программах развития компетенций, а также пройти инструктажи. Там же для волонтеров проводят мероприятия с некоммерческими организациями, в ходе которых москвичи могут обменяться опытом.

В Москве можно заниматься волонтерской деятельностью более чем по десяти направлениям: патриотическому, спортивному, событийному и другим.

До этого стало известно, что в 2023 году столичные волонтеры собрали для животных из приютов более 12 тонн корма и лекарств. С начала прошлого года центр "Мосволонтер" поддержал более 50 мероприятий для животных, из них более 30 – выезды в приюты. Стать зооволонтером в столице можно в любом возрасте.



Более 1 млн жителей Москвы занимаются волонтерской деятельностью