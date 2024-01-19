Москвичи исполнили более 1,2 тысячи детских желаний в рамках акции "Добрая елка"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жители Москвы исполнили более 1 250 желаний детей в рамках акции "Добрая елка". Об этом сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Заветные мечты у детей самые разные – от коньков до экскурсии по закулисью цирка. Кому-то из ребят подарок поможет поддерживать здоровье, кто-то освоит новый вид спорта, а кто-то поедет в долгожданное путешествие", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Желания детей распределены по категориям на сайте акции. Стоимость каждого подарка не превышает 10 тысяч рублей.

В частности, москвичи уже исполнили мечту четырехлетней Леры с нарушениями слуха и зрения, подарив ей глюкофон. Заветное желание также исполнилось у Ярослава, которому предоставили возможность прокатиться вместе с машинистом в кабине поезда метро. Между тем Максиму с расстройством аутистического спектра подарили экскурсию в телецентр "Останкино".

Исполнить мечту участников акции также можно было, сняв шар с елки в парке развлечений "Остров мечты". В результате удалось собрать 250 подарков.

За исполнение желаний детей москвичи могут получить три тысячи баллов от проекта "Город заданий". Обменять полученные баллы можно на сайте "Миллион призов". Акция продлится до 29 февраля.

В конце декабря в Москве завершилась акция "Исполни желание". В ходе нее каждый желающий мог преподнести подарок детям с инвалидностью. Все подарки, которые приобрели неравнодушные люди, ребятам доставили волонтеры фондов как раз к новогоднему торжеству.



Сергей Собянин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний"