Участники акции "Исполни желание" подарили детям новогодние подарки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках акции "Исполни желание" в канун Нового года каждый житель Москвы мог преподнести подарок детям с инвалидностью, нарушениями развития и тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что в этом году благотворительная новогодняя акция "Исполни желание" завершилась 29 декабря. Как сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, в этом году ребята мечтали получить синтезатор, гитару, аэрохоккей, конструктор и многое другое. Для участия в акции с начала декабря было передано 105 писем детей, а за все время проведения акции ребята получили уже более 1300 подарков.

Среди подарков были и такие, которые помогут ребятам в их главной мечте — стать здоровыми. Это батут, спортивный тренажер, детский мини-степпер и многое другое.

Все подарки, которые приобрели неравнодушные люди, ребятам доставили волонтеры фондов как раз к новогоднему торжеству. Всего в рамках акции было передано 1305 писем.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний". Градоначальник снял с новогоднего дерева, установленного в Кремле, три открытки. В одной из открыток 10-летний Сергей попросил подарок-сюрприз. 16-летний Дмитрий загадал электрогитару, а семилетний Натаван захотел получить в подарок синтезатор.