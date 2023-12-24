На бесплатных катках "Московских сезонов" проходит акция "Добрая елка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей пригласили принять участие в акции "Добрая елка" на площадках бесплатных катков "Московских сезонов". Горожане могут стать Дедом Морозом и исполнить желания детей, которые остались без родителей, имеют ограничения по здоровью или живут в малообеспеченных семьях, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В пунктах проката катков посетители могут увидеть дерево с открытками от подопечных фондов и некоммерческих организаций. На площадках также располагаются добровольцы центра "Мосволонтер". Они рассказывают об акции и помогают оставить заявку на исполнение желания.

Так, дети хотят попасть в Большой театр, получить игрушечную кухню, планшет, нарядное платье, трюковый самокат, кукольный домик или коньки. Подарки распределяются по таким категориям, как "Развивающие материалы и книги", "Музыкальные инструменты", "Товары для хобби", "Детские игрушки", "Цифровая техника", "Спортивный инвентарь", "Одежда и наряды", "Событие" и "Экскурсия". Цена подарка не должна превышать 10 тысяч рублей.

Стать участником акции можно на катках на площади Революции, Соколово-Мещерской улице, Профсоюзной улице, улице Перерва, Волгоградском проспекте и Городецкой улице.

"Добрая елка" продлится до 29 февраля 2024 года.

Ранее стало известно, что пункты сбора подарков проекта "Москва помогает" работают на 29 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Горожане и гости столицы могут передать посылки для жителей новых регионов страны и участников СВО. Павильоны открыты с 11:00 до 21:00 каждый день. Они располагаются на Манежной и Тверской площадях, в Парке Горького, на Новом Арбате и почти во всех округах города.

Акцию для детей "Добрая елка мэра Москвы" запустили в столице