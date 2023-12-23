Пункты "Москва помогает" открыты на 29 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото: Моссезоны

Пункты сбора подарков проекта "Москва помогает" работают на 29 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Горожане и гости столицы могут передать посылки для жителей новых регионов страны и участников СВО, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Павильоны открыты с 11:00 до 21:00 каждый день. Они располагаются на Манежной и Тверской площадях, в Парке Горького, на Новом Арбате и почти во всех округах города.

"Приглашаем всех желающих поучаствовать в новогодней акции. Уже неделю посетители фестиваля приносят сладости, детские игрушки, книги, настольные игры, теплые вещи и наборы средств личной гигиены. Волонтеры готовят их для отправки адресатам: упаковывают и сортируют", – сообщила заммэра.

Также на площадках посетители могут дополнить свои посылки открытками или написать письма с поздравлениями. По словам организаторов проекта, все передаваемые вещи должны быть новыми, упакованными и с бирками.

В прошлом году в рамках мероприятия волонтеры собрали более 156 тысяч подарков и свыше 12 тысяч поздравлений.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч подарков от мэра Москвы доставили детям из ДНР и ЛНР. Команда из 10 волонтеров второй раз приехала в новые регионы. Они посетили гуманитарные центры этих регионов, детские дома, реабилитационные центры, школы и детские сады.

До этого в детских больницах Москвы начались праздничные мероприятия "Добрая елка" и "Новогодний десант". Для юных пациентов создали анимационную программу, театрализованные представления, творческие мастер-классы и игры у елки.

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